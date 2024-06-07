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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı?

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Popüler yemek yarışması 'Yemekteyiz' programının son bölümünde 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi belirlendi. Programın sunucusu Zuhal Topal, kazanan ismi duyurdu ve büyük ödülü kendisine takdim etti. Kazanan isim ve yarışma hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bu akşam " Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının finali izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın son gününde yarışmacının aldığı puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmeleri sonucunda, haftanın kazananı belirlenip 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL 625. BÖLÜM TANITIMI İZLEME LİNKİ

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Zuhal Topal Tv8 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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