Zonguldak Ereğli Seçim Sonuçları 2024! Halil Posbıyık mı İbrahim Sezer mi önde? Ereğli Yerel Seçim Sonuçları!

31 Mart 2024 Zonguldak Ereğli Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Ereğli'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den İbrahim Sezer, CHP'den Halil Posbıyık ve İYİ Parti'den Murat Sesli yarıştı. Peki, Ereğli'de hangi parti, kim önde? Ereğli'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

HALİL POSBIYIK MI İBRAHİM SEZER Mİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Zonguldak Ereğli Belediye Başkanlığı için AK Parti'den İbrahim Sezer, CHP'den Halil Posbıyık ve İYİ Parti'den Murat Sesli ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

EREĞLİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)

EREĞLİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ereğli Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı İbrahim Sezer, CHP'nin adayı Halil Posbıyık ve İYİ Parti'nin adayı Murat Sesli kıyasıya bir mücadele veriyor.