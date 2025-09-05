Zeynep Değirmencioğlu kimdir? Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında, nereli, filmleri nelerdir?

Hafif aksanıyla 1960'ların Yeşilçam'ında bir fiil olan isim, 'Ayşecik' tiplemesiyle hafızalara kazındı. İlk oyunculuğuna sadece iki yaşındayken "Papatya" filmiyle başladı ve kısa sürede çocuk yıldız olarak bütün Türkiye'de tanındı. Peki, Zeynep Değirmencioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Değirmencioğlu'nun son halinin detayları haberimizde.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu'nun kızıdır ve çocuk yaşta Yeşilçam'da pek çok filmde yer alan, "Ömercik" lakabıyla tanınan Ömer Dönmez'in kuzenidir.İlk büyük çıkışını, 1960 yılında Memduh Ün'ün yönettiği "Ayşecik" filmiyle gerçekleştirmiş ve hayatın sonuna kadar 'Ayşecik' ile anılmıştır.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1954 doğumlu olan Zeynep Değirmencioğlu, 2025 itibarıyla 71 yaşındadır. Yeşilçam'daki çocuk yıldız dönemi sonrası birkaç on yıla yayılan emlakçılık ve restoran işletmeciliği gibi farklı sektörlerde kariyerini sürdürmüştür.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU NERELİ?

Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuş, hayatının büyük bölümünü de bu şehirde geçirmiştir.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU'NUN SON HALİ

Sinemayı bıraktıktan sonra 1990'dan itibaren İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu, 2012 yılında Fenerbahçe semtinde adını taşıyan bir kebap ocakbaşı restoranı açarak girişimcilik alanına adım atmıştır. 2010 yılında uzun yıllar süren evliliğini sonlandırmış ve bugün emlak ve restoran sektöründe aktif bir yaşam sürmektedir.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMİN KIZI?

Zeynep Değirmencioğlu, senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu'nun kızıdır. Ayrıca Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden Ömer Dönmez (Ömercik) ile kuzen bağı vardır.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU FİLMLERİ

Zeynep Değirmencioğlu'nun filmografisi, çocuk yıldız olarak başlayan ve genç kız rollerine evrilen unutulmaz bir liste sunar:

Çocukluk dönemi: Papatya (1956), Funda, Duvaklı Göl (1958), Ölümden de Acı, Ömrüm Böyle Geçti (1959)

'Ayşecik' tiplemesinin doğuşu ve serisi: Ayşecik (1960), Ayşecik Şeytan Çekici (1960), Altın Kalpler (1961), ardından yıllara yayılan pek çok devam filmi: Ayşecik Yavru Melek, Ateş Parçası, Fakir Prenses, Canımın İçi, Cimcime Hanım, Çıtı Pıtı Kız, Boş Beşik, İki Yavrucak, Sokak Kızı, Çalıkuşu, Merhamet, Ayşecik Canım Annem, Yüzbaşının Kızı, Yuvana Dön Baba, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Sevgili Babam, Ayşecik'le Ömercik, Fakir Kızın Romanı, Yavrum, Ayşecik Sana Tapıyorum, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde, Hayat Sevince Güzel, Bahar Çiçeği, Sinderella Kül Kedisi, Hayat mı Bu, Gelinlik Kızlar, İlk Aşk, Anneler Günü, Öksüzler, Özleyiş, Kara Sevda, Yayla Kızı, Macera Yolu (1974)