Zeynel Bakıcı kimdir? AK Parti İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı ise Zeynel Bakıcı oldu. Vatandaşlar, Zeynel Bakıcı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Zeynel Bakıcı kimdir? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı kaç yaşında, nereli?

ZEYNEL BAKICI KİMDİR?

Yüksek öğrenimini; Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Mahalli İdareler Programı Ön Lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında "Türkiye'de Yerel Yönetim Harcamalarının Ekonominin Gelişimine Etkileri" teziyle Yüksek Lisansını, yine aynı ana bilim dalında "Türkiye'de Yerel Yönetim Hizmetlerinin Finansman Yapıları ve Bir Model Önerisi" teziyle doktorasını tamamladı.

İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünde 1978 yılında çalışma hayatına başladı. Kasım 1990 – Mayıs 1994 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünde Mali İşler Değerlendirme Şube Müdürü olarak ve yine aynı kurumda Mayıs 1994 – Şubat 1995 yılları arasında Karşıyaka Şube Müdürü olarak görev yaptı.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve idari programlar bölümü yerel yönetimler programına öğretim görevlisi olarak naklen geçiş yapan Bakıcı, öğretim görevliliğine ilave olarak 1999-2013 yıllarında belirli aralıklarla müdür yardımcılığı, yönetim kurulu ve yüksekokul kurul üyeliği, 2002 – 2007 yılları arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge Koordinatörlüğü (METEB), yine aynı tarihler arasında İzmir Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge İl Koordinasyon Kurul Üyeliği görevinde bulundu.

Yerel Yönetimler Program Koordinatörlüğü görevi de yapan Bakıcı'nın yerel yönetimler alanında yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. 2014 yılında Selçuk Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bakıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Başkan Yrd.Doç.Dr. Dahi Zeynel BAKICI İngilizce bilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.