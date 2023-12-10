Zara'nın yeni koleksiyonu infial yarattı! Fotoğraftaki cansız bedenler Filistin'e gönderme olarak yorumlandı

Giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonu için paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve cansız beden maketleri sosyal medyada infial yarattı. Kampanyanın Gazze'ye gönderme olduğu iddia edilirken, kefene sarılı cansız bedenlerin fotoğraflarıyla kampanya fotoğrafları arasındaki benzerliğe dikkat çeken çok sayıda kullanıcı markaya yönelik boykot çağrısı yaptı. Dekor için oluşturulan duvar kağıdı yırtığının şekli de Filistin haritasına benzetilirken, firma tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlandı.

ZARA'NIN YENİ REKLAM KAMPANYASI İNFİAL YARATTI

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.

VİCDAN SAHİBİ İNSANLARI AYAĞA KALDIRAN "KOLEKSİYON"

Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak, yaşanan soykırıma karşı vicdan sahibi insanları ayağa kaldıran keskin kesimli ceket değil.

BENZERLİK AÇIK MESAJ

İnternette insanlar, İsrail-Filistin savaşında şehit olanların beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğrafları arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medya kullanıcıları insanları "Zara'yı boykot etmeye" teşvik etti. Moda perakendecisi, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından serinin son üyesini tanıtan fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflardan birinde McMenamy beyaz bir kumaşla kaplı bir mankeni taşırken, bir diğerinde ise model ahşap bir kutunun içinde duruyor.

ZARA PAYLAŞIMI SİLDİ

Zara çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası söz konusu paylaşımı sildi ancak olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

GAZZE'DE 17 BİNDEN FAZLA ŞEHİT VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli şehit oldu. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.