Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı! Yunan şarkıcı kim, ne oldu?

Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi. Olayın detayları merak ediliyor. Yunan şarkıcının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Yunan şarkıcı kim, ne oldu?

OLAY NE?

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı. Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

"HİÇBİR GÜÇ NE BAYRAĞIMIZI NE DE ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ İNDİRMEYE YELTENEMEZ"

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur." dedi. Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.