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Yunan fenomen bu kez karpuz üzerinden Türkiye'ye seslendi: Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu

Yunan fenomen bu kez karpuz üzerinden Türkiye'ye seslendi: Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu Haber Videosunu İzle
Yunan fenomen bu kez karpuz üzerinden Türkiye'ye seslendi: Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu
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Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman sosyal medyaya da taşınan "ortak kültür" tartışmalarına bu kez karpuz damga vurdu. Daha önce baklava, cacık, döner ve Türk kahvesi gibi lezzetler üzerinden karşı karşıya gelen iki komşu ülkenin kullanıcıları, bu kez bir Yunan fenomenin "karpuz" kelimesinin kökenine ilişkin iddiasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Eline aldığı karpuzla kamera karşısına geçen fenomenin "Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu!" çıkışı kısa sürede viral oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süren yemek ve kültürel miras tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce baklava, cacık, döner, kahve, dolma ve musakka gibi lezzetler üzerinden yaşanan "kimin?" polemiği sosyal medyaya taşındı. Gündem bu kez bir yemek değil, karpuz oldu.

Sosyal medyada eğlenceli videolarıyla tanınan Yunan bir fenomen, eline aldığı dev bir karpuzla kamera karşısına geçerek Türk takipçilerine esprili göndermelerde bulundu.

"KARPOUZİ OĞLUM, KARPOUZİ"

Türkiye'de kullanılan "karpuz" kelimesinin Yunancadan geldiğini iddia eden fenomen, elindeki karpuzu sallayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de buna 'karpuz' diyorsunuz. Ama Yunanistan'da biz buna 'karpouzi' diyoruz. Karpouzi oğlum, karpouzi! Tamam mı? Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu!"

Konuşması boyunca zaman zaman Türkçe kelimeler de kullanan fenomenin videosu kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

BAKLAVA, CACIK, DÖNER: LİSTE UZAYIP GİDİYOR 

Türkiye ile Yunanistan arasında benzer tartışmalar daha önce de birçok yiyecek ve içecek üzerinden yaşanmıştı. Özellikle baklava, cacık (tzatziki), döner, Türk kahvesi, dolma, sarma, musakka ve simit gibi ürünlerin kökeni iki ülke arasında sık sık sosyal medyada ve uluslararası platformlarda tartışma konusu oluyor.

Bu kez ise tartışmanın merkezinde bir yemek değil, günlük hayatta kullanılan "karpuz" kelimesi yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Yunan fenomenin paylaşımı kısa sürede hem Türk hem de Yunan sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar videoyu mizahi bir içerik olarak değerlendirirken, bazıları ise iki ülke arasındaki kültürel benzerliklerin doğal olduğunu savunarak tartışmaya farklı yorumlar getirdi. Karpuz üzerinden başlayan esprili paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alarak viral oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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