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Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı

Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde termometreler 45 dereceyi gösterdi, sıcak hava nedeniyle parklar boş kaldı. Sıcaklığın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometreler saat 15.50'de 42 dereceyi gösterirken, 5 dakika sonra ise günün en yüksek sıcaklığı olan 45 dereceye çıktı.

Efeler ilçesinde saat 15.50'de termometreler 42 dereceyi gösterirken, yaklaşık 5 dakika sonra ise sıcaklık 45 dereceye çıktı. Bazı vatandaşlar, termometre görüntülerini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuk parkları ve dinlenme alanları da boş kaldı. Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklığının yaklaşık 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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