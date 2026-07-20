Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı öğrenilirken, X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği belirtildi.

KARAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı. Soruşturma sürecinde Levent'in sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildi.

X KARARI HENÜZ UYGULAMADI

Erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği ifade edildi. Bu nedenle Haluk Levent'in hesabına platform üzerinden erişim sağlanmaya devam edildiği belirtildi.