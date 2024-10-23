YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapandı mı?

Youtube çöktü mü? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisleri önünde bir terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre saldırı sonrası şehit ve yaralılar bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Olayın ardından, özellikle Youtube'a erişimde sıkıntılar yaşanırken, sosyal medya platformlarına yönelik bant daraltması uygulandığı iddia ediliyor. Vatandaşlar, Youtube'un çöküp çökmediği ya da erişim engeli getirilip getirilmediğini merak ediyor. Peki, YouTube neden açılmıyor? Detaylar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından birçok kişi YouTube'a erişim sağlayamadığını belirtiyor. Sosyal medya platformlarına erişim sorunlarıyla ilgili sık sık yaşanan teknik arızalar, doğal olarak "YouTube çöktü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak, yaşanan olay sonrası platformun global anlamda çökmediği, sorunun Türkiye'ye özgü olduğu tahmin ediliyor.

Kullanıcılar hem mobil cihazlardan hem de masaüstü cihazlardan video platformuna erişim sağlayamadığını bildirirken, bazı yerlerde yavaşlama yaşandığı gözlemlendi.

YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Olayın hemen ardından sosyal medyada YouTube'a erişimin kısıtlanmış olabileceğine dair söylentiler yayılmaya başladı. Bant daraltması adı verilen uygulama, kritik durumlarda vatandaşların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlamak için devreye sokuluyor.

Bu tip olaylarda, görüntü ve videoların hızla yayılmasının önüne geçmek için hükümet bazen bu tür kısıtlamalara başvurabiliyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YOUTUBE'A NE OLDU?

Saldırının ardından, özellikle sosyal medya platformlarında video ve görüntülerin yayılmasını engellemek için erişim kısıtlamaları getirildiği iddia ediliyor. Bant genişliğinin daraltılması uygulamasının devreye girdiği ve bu sebeple YouTube'a erişimde sorunlar yaşandığı düşünülüyor.

Saldırı anına dair görüntülerin hızla paylaşılmasını önlemek amacıyla uygulanan bu tür kısıtlamalar, genellikle sosyal medya sitelerinde yavaşlamalara veya erişim sorunlarına yol açabiliyor.

YOUTUBE KAPATILDI MI?

Ankara'daki terör saldırısının ardından YouTube'un tamamen kapatılıp kapatılmadığı sorusu gündemde. Resmi makamlar, şu ana kadar YouTube'un tamamen kapatıldığına dair bir bilgi vermedi. Ancak erişim sorunlarıyla ilgili olarak bant daraltması uygulanıyor olabilir. Bu tür erişim engelleri, saldırı anına dair görüntülerin ve bilgilerin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla alınan geçici önlemler olabilir.