Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
- Olay sırasında çiftin kız çocuğu, saldırgan tarafından elinden yaralandı.
- Şüpheli M.A. olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.
GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Olay, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u cadde ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.
KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS HER YERDE ONU ARIYOR
Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.