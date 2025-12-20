Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

  • Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan Emine Aluç, eşi M.A. tarafından cadde ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Olay sırasında çiftin kız çocuğu, saldırgan tarafından elinden yaralandı.
  • Şüpheli M.A. olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak cadde ortasında öldürüldü.

GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u cadde ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
