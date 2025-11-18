YÖK başkanı kimdir? Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın adı nedir?

Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin geleceğini şekillendiren YÖK Başkanlığı koltuğunda, ülke üniversitelerinin gelişimi ve kalite standartlarının yükseltilmesinde kritik rol üstlenen bir isim bulunuyor. Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

YÖK BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, üniversitelerin ve yükseköğretim politikalarının yönlendirilmesinden sorumlu en üst yetkilidir. Mevcut YÖK Başkanı, akademik kariyeri ve deneyimleriyle tanınan Prof. Dr. Erol Özvar'dır.

YÖK BAŞKANI'NIN ADI NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu'nun başkanlığı görevini yürüten isim Prof. Dr. Erol Özvar'dır. 8 Haziran 1966 doğumlu olan Özvar, Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve akademik alanda çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 30 Temmuz 2021'den itibaren YÖK Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, Türk akademisyen, yazar ve çevirmen olarak tanınmaktadır ve günümüzde Türkiye'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, özellikle Osmanlı maliyesi ve tarih felsefesi alanındaki çalışmalarıyla akademik dünyada dikkat çekmiştir.

Özvar, çeşitli kitap ve çeviri çalışmalarıyla tarih bilimine katkıda bulunmuş, akademik kariyerinin yanı sıra yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur. 15 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atanmış, 30 Temmuz 2021'de ise YÖK üyeliği ve başkanlığı görevine getirilmiştir.

EROL ÖZVAR KAÇ YAŞINDA?

Erol Özvar, 8 Haziran 1966 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Akademik ve yönetsel kariyerinde edindiği deneyimlerle Türkiye'nin yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlamıştır.

EROL ÖZVAR NERELİ?

Erol Özvar, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının tüm basamaklarını İstanbul'da tamamlamış, ilköğretimden üniversiteye kadar burada eğitim almış ve ardından Marmara Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etmiştir.

EROL ÖZVAR'IN KARİYERİ

Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlayan Özvar, 1998 yılında "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" başlıklı doktora tezini sunmuştur. Çalışmalarını Osmanlı maliyesi, tarih felsefesi ve Türk tarihçiliği üzerine yoğunlaştırmıştır.

Eserleri arasında Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı ve Robin George Collingwood'un Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler adlı çeviri çalışması yer almaktadır.

Yöneticilik alanında da aktif olan Özvar, 2018 yılında Marmara Üniversitesi rektörü olarak atanmış, 2021'de ise Yükseköğretim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevine getirilmiştir. Başkanlığı süresince Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde reformlar ve yeni düzenlemeler gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.