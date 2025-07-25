Yks tercihleri ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri de "Yks tercihleri ne zaman başlayacak?" oldu. Adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarih kadar, YKS tercihleri süresince dikkat edilmesi gereken detayları da merak ediyor. Bu bağlamda YKS tercihleri ile ilgili hem tarih bilgisi hem de süreç hakkında önemli detayları sizler için derledik. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Üniversite YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Ösym Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı YKS tercihleri için işlemler 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte adaylar tercihlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Henüz yayımlanmayan 2025 YKS tercih kılavuzu, adayların tercih işlemleri için en önemli kaynak olacak. ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan bu kılavuzda; kontenjanlar, puan türleri, başarı sıralamaları, özel koşullar ve öğrenim süreleri gibi bilgiler yer alıyor. 2025 YKS tercih kılavuzunun Temmuz ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Kullanıcılar tercih yaptıkları ekranlara ais.osym.gov.tr adresinden ya da Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından T.C. kimlik ve şifre ile erişerek giriş yapacaklar.