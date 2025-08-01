YKS tercih nasıl yapılır? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Yks tercih nasıl yapılır? ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve sistem bilgileri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını detaylı şekilde açıklıyor. Peki, 2025 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Tercih kılavuzu nedir? Kaç tercih hakkı var? İşte adım adım YKS tercih işlemleri…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 YKS tercih süresini 1 Ağustos – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında olarak belirledi. Adaylar bu tarihler arasında tercihlerini online sistem üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, belirtilen sürenin son günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri, yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilir:

https://ais.osym.gov.tr adresine girin. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın. "2025-YKS Tercih İşlemleri" sekmesine tıklayın. Tercih kılavuzunu dikkate alarak en fazla 24 tercih yapın. "Kaydet" ve "Onayla" işlemlerini gerçekleştirin.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Her aday, en fazla 24 tercih yapabilir. Bu tercihlerin tümünü doldurmak zorunlu değildir ancak stratejik sıralama yapılması önemlidir. Tercihler yapılırken hem puan hem başarı sırası dikkate alınmalı, riskli ve garanti seçenekler dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.