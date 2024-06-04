Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesi son hafta adaylar çalışmalı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Sınav öncesinde adaylar yediklerine ve içtiklerini dikkat etmeliler. Son günlerde aşırı stresten kaçınmalı ve uyku düzenine dikkat etmeleri gerekmektedir. Peki, YKS adayları sınav öncesi ne yapmalı? Sınava son hafta çalışılır mı?

YKS ADAYLARI SINAV ÖNCESİ NE YAPMALI?

Son hafta boyunca tüm konuları tekrar etmek yerine, zorlandığınız ve eksik olduğunuz konulara odaklanın. Kısa ve öz notlar üzerinden geçişler yapabilirsiniz.

Bu dönemde sık sık deneme sınavları çözmek önemlidir. Deneme sınavları, sınav anındaki stresi yönetmeyi ve zaman kontrolünü öğrenmeyi sağlar. Deneme sınavlarından sonra, yaptığınız hataları analiz edin ve bu hataları tekrarlamamak için gerekli çalışmaları yapın.

Sınavdan birkaç gün önce uyku düzeninizi sınav gününe göre ayarlayın. Erken yatıp erken kalkmaya özen gösterin. Bu, sınav günü dinç olmanızı sağlar.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Aşırı kafein tüketiminden kaçının ve sınav günü ağır yiyecekler yememeye özen gösterin.

Hafif egzersizler yaparak stresi azaltabilirsiniz. Yürüyüş, yoga veya meditasyon gibi aktiviteler rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Sınav günü gerekli olan kimlik kartı, sınav giriş belgesi, kalem, silgi gibi malzemeleri bir gün önceden hazırlayın.

SINAVA SON HAFTA ÇALIŞILIR MI?

Son hafta boyunca aşırı yoğun ve yeni konulara çalışmak yerine, mevcut bilgilerinizi pekiştirmek önemlidir. Bu, zihninizi yormadan verimli çalışmanızı sağlar. Daha önce çıkardığınız özet notları ve formülleri gözden geçirin. Kısa tekrarlar yaparak bilgilerinizi tazeleyin.

Her gün belirli bir saat çalışarak kendinizi fazla yormayın. Çalışma seanslarınızı kısa ve verimli tutmaya özen gösterin. Pozitif düşüncelerle motive olun. Sınavın bir son olmadığını, sadece bir adım olduğunu kendinize hatırlatın. Stres yönetimi teknikleri öğrenerek uygulayın. Yoğun çalışmanın arasında mutlaka dinlenme zamanları oluşturun. Sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak, kısa bir yürüyüş yapmak veya bir film izlemek zihninizi rahatlatır.