YKS 2025 EK TERCİH KILAVUZU: YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

Yks ek tercih kılavuzu, üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2025 yılı için yapılacak ek tercihlerle ilgili detaylar merakla beklenirken, adayların odak noktası ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru oldu. Üniversite adayları, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ve boş kontenjanlarla taban puanları araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercih takvimi resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ek tercihlerin genellikle yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonraki 2-3 hafta içinde başlaması öngörülüyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklanmıştı, bu doğrultuda ek tercih kılavuzunun Eylül ayının üçüncü haftasında yayımlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU SORGLAMA EKRANI

YKS ek tercih kılavuzunu ve boş kontenjanları görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, önceki yılın takvimi göz önüne alındığında süreç hakkında fikir edinmek mümkün. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilmiş, ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmıştı.

Bu kılavuzun yayınlanmasının ardından adaylar, ek tercih işlemlerini 6 ile 11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişlerdi. ÖSYM'nin bu yılki duyurusuna bağlı olarak benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme işlemleri, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM tarafından verilen şifreleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM'nin Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercihlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları için, başvuru süresi boyunca bu platformları aktif olarak takip etmeleri önemlidir.

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR TABAN PUANLARI 2025

YKS 2025 taban puanları açıklandı. ÖSYM, resmi web sitesi üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı verileri yayımladı. Üniversitelere ait en düşük ve en yüksek taban puanları belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak, dilediğiniz üniversitenin puan bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,33437/2025-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecektir. 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre genel yerleştirme sonrasında dolmayan veya kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ÖSYM, merkezi ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecektir. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirme için yeniden başvuruda bulunamayacaktır.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayalı olarak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Tercih yapacak adayların, kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini belirtilen kurallar ve bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşımaktadır.

EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT

Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM'lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.