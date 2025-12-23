Yıllar ayırdı, hatıralar buluşturdu: Nar Kasabası mezunları yeniden bir arada

Nevşehir'in Nar Kasabası'nda 1970'li yıllarda ilkokul ve ortaokul eğitimi alan mezunlar, yıllar sonra aynı duyguda, aynı heyecanla buluştu. Sosyal medyada kurulan NEV-NAR sayfası etrafında bir araya gelen eski okul arkadaşları, uzun yıllar ayrı kaldıktan sonra düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

YILLARIN ÖZLEMİ GİDERİLDİ

Yıllar boyunca farklı şehirlerde, farklı hayatlarda yol alan mezunlar, bu buluşmada çocukluk ve gençlik anılarını tazeledi. Eski okul günleri, sınıf arkadaşlıkları ve öğretmen hatıraları sohbetlere konu olurken, zaman zaman duygusal, zaman zaman neşeli anlar yaşandı. Yılların özlemi sarılmalarla giderildi.

"HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL"

Buluşmaya öncülük eden Sedat Dülger, NEV-NAR üyeleri adına yaptığı açıklamada sürecin nasıl başladığını anlattı. Dülger, "2016 yılında çok saygı duyduğumuz öğretmenimiz Rezan Turhan, NEV-NAR isimli bir siteyi Facebook'ta kurmuştu. Amacı 1966–70 arasındaki ve sonrasındaki öğrencileriyle bu platformda buluşup muhabbet etmekti" dedi.

50-60 KİŞİDEN 1500'LÜ RAKAMLARA ÇIKTILAR

Başlangıçta 50–60 kişiyle yola çıktıklarını belirten Dülger, yıllar içinde büyük bir aileye dönüştüklerini ifade ederek, "2017–2025 yılları arasında üye sayımızı 1500 kişiye kadar çıkardık. Rahmetli Muharrem Nalçacı ile bu süreçte çok mücadeleler verdik. Ali İhsan Sarıhan arkadaşımız ve diğer üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayat paylaştıkça güzeldir diyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİFSİZ BİR DUYGUYDU"

Üyelerden gelen yoğun talep üzerine bu buluşmayı organize ettiklerini söyleyen Dülger, "Amacımız 1967 yılı öncesinden bugüne kadar birbirinden uzak kalan tüm üyelerimizin birlikteliğini sağlamaktı. Çok da güzel oldu. Yıllardır birbirini görmeyen insanların yeniden bir araya gelmesi tarifsiz bir duyguydu" diye konuştu.

GELENEKSEL HALE GELMESİ HEDEFLENİYOR

Bu anlamlı buluşmayı her yıl daha da geliştirerek sürdürmek istediklerini vurgulayan Dülger, "Umarım bu çalışmalar bir bayrak yarışı gibi devam eder. İnsanların bir tebessüme, bir muhabbete ihtiyacı var" sözleriyle duygularını dile getirdi.