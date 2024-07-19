Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Giriş ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar, Yıldız Sarayı giriş ücretlerini ve hangi günler açık olduğunu merak ediyor. Peki, Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık?

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açılacak. Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecinin ardından açılacak.

İlgili Haberler

YILDIZ SARAYI GİRİŞİ ÜCRETLİ Mİ?

6 yıl süren restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız" dedi. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü" (fotoğrafta), "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.