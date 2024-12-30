Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden

Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık

Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Aralık tarihinde İstanbul'da toplu taşıma saatleri güncellendi. Metro, Marmaray ve Metrobüs saat kaça kadar açık olduğu merak edilirken İBB'den açıklama geldi. Yılbaşı günü toplu taşıma saatleri ve İETT seferleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 31 Aralık'ta Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık?

Yılbaşı günü İstanbul toplu taşıma sefer saatleri ve metrolar saat kaça kadar açık olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizdedir…

YILBAŞINDA İSTANBUL TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için kapsamlı önlemler aldı. İBB'den yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi şehrin genelinde kesintisiz hizmet sağlayacak ekiplerin görevlendirildiği ve ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık

TOPLU TAŞIMA EK SEFER SAATLERİ

31 Aralık'ta İETT, 832 farklı hatta toplam 64 bin sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi ise buna ek olarak 25 hatta 304 ek sefer planlandı. Metrobüs hattında ise 221 ek sefer yapılacak. Ayrıca, İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık

Metro Hatları ve Diğer Taşıma Hizmetleri:

Metro hatları (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9) 24 saat çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları, 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar hizmet verecek. Şehir Hatları da yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenleyecek.

Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık

Yılbaşı gecesi, tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz reklam ve ilanlar, kaçak hafriyat dökümleri, seyyar satıcılar ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak. Ayrıca, olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınmış durumda.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
img

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"

Son Dakika Haberleri

Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç? YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL? Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.