Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık

Yılbaşı günü İstanbul toplu taşıma sefer saatleri ve metrolar saat kaça kadar açık olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizdedir…

YILBAŞINDA İSTANBUL TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için kapsamlı önlemler aldı. İBB'den yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi şehrin genelinde kesintisiz hizmet sağlayacak ekiplerin görevlendirildiği ve ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

TOPLU TAŞIMA EK SEFER SAATLERİ

31 Aralık'ta İETT, 832 farklı hatta toplam 64 bin sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi ise buna ek olarak 25 hatta 304 ek sefer planlandı. Metrobüs hattında ise 221 ek sefer yapılacak. Ayrıca, İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

Metro Hatları ve Diğer Taşıma Hizmetleri:

Metro hatları (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9) 24 saat çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları, 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar hizmet verecek. Şehir Hatları da yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenleyecek.

Yılbaşı gecesi, tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz reklam ve ilanlar, kaçak hafriyat dökümleri, seyyar satıcılar ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak. Ayrıca, olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınmış durumda.