Yılbaşı öncesi 17 ilde baskın! Binlercesi ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

66 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Jandarma tarafından 17 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN, GEREĞİNİ YAPALIM"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledik.

Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. "