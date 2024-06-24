Yiğit İnandı kimdir? Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından nişan fotoğrafını paylaşmasının ardından, Yiğit İnandı kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

Survivor Yiğit, 19 Haziran 1999 doğumlu. Aslen Rizeli olan Yiğit İnandı, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı ve New York ile Florida'da yaşamını sürdürdü. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Yiğit'in Instagram'da 87 bin takipçisi vardır.

SURVİVOR NİSA İLE YİĞİT İNANDI EVLENİYOR MU?

Nisa Bölükbaşı, bir süre önce gönlünü fenomen Yiğit İnandı'ya kaptırdı. Dün ortak bir paylaşım yapan ikili, evlilik teklifinin müjdesini verdi. İkili daha sonra da aile arasında sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği ise dikkat çekti. Beyaz sade bir elbise giyen Nisa, saçlarını açık bırakarak yok denecek kadar da az makyaj yaptı.