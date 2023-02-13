Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Yeşilyurt ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Yeşilyurt nerede? Yeşilyurt ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yeşilyurt ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merak edildi. Peki, Yeşilyurt nerede? Yeşilyurt ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yeşilyurt ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

YEŞİLYURT NEREDE?

Yeşilyurt, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 304,839

Yüzölçümü: 506 km² (195 mil²)

YEŞİLYURT İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Yeşilyurt ilçesinin nüfusu 304,839'dur.

YEŞİLYURT HANGİ İLE BAĞLI?

Yeşilyurt, eskiden Çırmıhtı Ermenice, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında Malatya ili'ne bağlı bir merkez ilçe. Doğuda Battalgazi, batıda Akçadağ ve Doğanşehir, güneyde Çelikhan ve Adıyaman ili, kuzeyde ise Yazıhan ilçesi ile çevrilidir. 2012 yılı Kasım ayında büyükşehir yasasında yapılan değişiklikle Malatya'nın büyükşehir olmasıyla Yeşilyurt merkez ilçe olmuştur.

Tarih

İlçenin bulunduğu yerde arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapılmadığından eskiçağ tarihi ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak İl merkezine yakınlığı ve onun bir banliyösü konumunda olduğundan aynı tarihi paylaşmış olmaları olasıdır. Bununla birlikte Kaletepe'de bulunan 8. ve 9. yüzyıla ait Bizans kalıntıları, Bizans döneminde burada karakol niteliğinde bazı yapılar olduğunu göstermektedir. Bunun dışında ilçenin ismi tarihi kaynaklarda geçmemektedir. Osmanlı döneminde Çırmıktı denilen bu yerleşim, Cumhuriyetin ilanından sonra İsmet Paşa ismini almış, 1957 yılında siyasi nedenlerle ismi Yeşilyurt olarak değiştirilmiş ve ilçe konumuna getirilmiştir. İlçede herhangi bir tarihi eser bulunmamaktadır.

Coğrafya



Malatya merkezinin batı kısmını oluşturan ilçe topraklarının bir kısmı dağlık alanlardan oluşmaktadır, ilçenin yüzölçümü 954.6 km²'dir. İlçenin güney kesimini Güneydoğu Torosların uzantısı olan Malatya Dağları engebelendirmektedir. Malatya Dağları'nın en yüksek noktası Beydağı'nda 2.545 metreye ulaşan Şillan Tepesi'dir. İlçenin kuzey kesimi Malatya Ovası'nın uzantısı içerisindedir.