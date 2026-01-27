Haberler

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Ocak ayında etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a yeniden kar geliyor. Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı. Karın, pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Yarı yıl tatilinin bitimine denk gelen yeni kar yağışı ile okullar yeniden tatil edilebilir.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.
  • Pazar gününün sonlarına doğru yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek ve haftaya pazartesi İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
  • 14-15 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimali yüzde 50'nin üzerinde ve bu sistem İstanbul'u da kapsayabilir.

Ülke genelinde gelecek hafta beklenen şiddetli soğuklara kadar sıcaklıklar yüksek seyredecek. Yurdun büyük bölümünde ise şiddetli yağışlar yaşanacak.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

TRAKYA ÜZERİNDEN YAĞIŞ GELİYOR

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul hava durumuna ilişkin, "Bugün ve yarın yağış geçişleri olacaktır. Çünkü Trakya üzerinden yağmur kütleleri geliyor." dedi.

Perşembe gününe dikkat çeken Özdemir, "Perşembe günü güneyli rüzgârlar esecek. Yani kuvvetli lodos ihtimali fazla. Sıcaklık yine 15 derece civarında olacak" dedi.

İSTANBUL'A YENİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Cuma gününden itibaren yağmurun yurt geneline yayılacağını belirten Özdemir, "Cumartesi ve Pazar da yağış olacak. Pazar gününün sonlarına doğru ise özellikle yurdun iç bölgelerinde kar yağışı görülecek. Özellikle haftaya pazartesi Ege Bölgesi ve Trakya hariç İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Şubat ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özdemir, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) etkisine dikkat çekti. "Mevsime yakın bir soğuk aldık. Yani kış mevsimini ocak ayında hissetmeye başladık" diyen Özdemir, şubat ayının genel olarak mevsim normallerinde geçeceğini söyledi.

14-15 ŞUBAT SONRASI DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Özdemir, şubat ayının ilk haftalarında güçlü bir kar ihtimali olmadığını belirterek, "Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu ihtimali yüzde 50'nin üzerinde görüyorum" dedi. Bu sistemin İstanbul'u da kapsayabileceğini vurguladı.

ORHAN ŞEN: YENİDEN KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekrar kar geliyor" dedi. Şen, "Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatilinin bitimine denk gelen yeni kar yağışı nedeniyle okulların yeniden tatil edilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDenizci:

Hikaye

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Öğrenciler için kar yağışı tatil yağışıdır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

