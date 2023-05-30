Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kabine ne zaman kurulacak 2023 ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. Yeni üyeler kimler olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 Genel Seçimlerinden sonra kabine ne zaman kurulacağı merak ediliyor. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kabine ne zaman kurulacak 2023? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? Yeni üyeler kimler?

Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacağı ve kabine ne zaman kurulacak 2023 merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacağı sıklıkla araştırılıyor. Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kabine ne zaman kurulacak 2023 ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kabine ne zaman kurulacak 2023? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, tarihi belli mi? Yeni üyeler kimler? Detaylar haberimizdedir…

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi perşembe veya cuma günü açıklaması bekleniyor. Mevcut bakanların düşünülmediği Kabine için sürpriz isimler gündeme gelirken, bunlardan biri de Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan. 13 yıldır bu görevde olan Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK 2023?

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrasında gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilmiş durumda. Erdoğan'ın perşembe ya da cuma günü açıklaması beklenen Kabine'ye sürpriz isimlerin gireceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi. Bununla birlikte ,Erdoğan'ın perşembe ya da cuma günü açıklaması beklenen Kabine'ye sürpriz isimlerin gireceği konuşuluyor.

YENİ ÜYELER KİMLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor. Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'nın da bakan olabileceği belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.

Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor. Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan

Alpaslan Bayraktar