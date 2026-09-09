Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, Jose Alvalade Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk'un toplantıdaki en dikkat çekici sözleri, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Sporting ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN BAŞINDA SPORTING'İ 4-1 YENMİŞTİ

Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü olduğu dönemde Sporting ile karşı karşıya gelmiş ve Portekiz temsilcisini 4-1 mağlup etmişti. Buruk, bu karşılaşmanın ardından Sporting'de teknik direktör değişikliğine gidildiğini, daha sonra Ruben Amorim'in takımın başına geçtiğini ve Portekiz ekibinin uzun süren şampiyonluk hasretine son verdiğini hatırlattı.

“ŞAMPİYON OLMALARINDA BENİM DE PAYIM VAR”

Geçmişteki 4-1'lik galibiyet üzerinden espri yapan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum.”

ESPRİSİ PORTEKİZLİLERİ GÜLDÜRMEDİ

Okan Buruk'un Başakşehir dönemindeki 4-1'lik galibiyet ile Sporting'in daha sonra yaşadığı teknik direktör değişikliğini birbirine bağlayarak yaptığı espri, Portekizli basın mensuplarında beklediği etkiyi yaratmadı. Buruk'un sözlerinin ardından salonda beklediği gülüşmelerin gelmemesi dikkat çekti.

YILLAR SONRA SPORTING'E YİNE RAKİP

Başakşehir'in başında Sporting karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti hatırlatan Okan Buruk, bu kez Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Portekiz ekibine rakip olacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.