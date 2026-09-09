Haberler

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi Haber Videosunu İzle
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş Ordusuna ait bir tank, Chattogram’daki atış tatbikatı sırasında patladı. Kazada 2 asker hayatını kaybederken, bir subay ağır yaralandı.

  • Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki Hathazari Field Firing Range sahasında düzenlenen tank atış tatbikatında meydana gelen patlamada 2 asker hayatını kaybetti, bir subay ağır yaralandı.
  • India Today, Times of India ve The Statesman, kazaya karışan aracın Çin menşeli Type-59 tankı olduğunu ve tankın atış tatbikatı sırasında patladığını aktardı; Bangladeş Ordusunun resmi açıklamasında tank modeline ilişkin bilgi yer almadı.
  • Ağır yaralanan subay helikopterle Dakka'daki Combined Military Hospital'a (CMH) sevk edildi; Bangladeş Ordusu kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bangladeş'in Chattogram bölgesindeki Hathazari Field Firing Range sahasında düzenlenen askeri tatbikatta korkunç bir kaza meydana geldi. Bangladeş Ordusuna bağlı birliklerin tankla atış yaptığı sırada yaşanan olayda 2 asker hayatını kaybetti, bir subay ise ağır yaralandı.

TANKTAN ATIŞ YAPILDIĞI SIRADA KAZA MEYDANA GELDİ

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Direktörlüğü (ISPR), kazanın tanktan atış gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında kazaya neyin yol açtığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

India Today, Times of India ve The Statesman ise kazaya karışan aracın Çin menşeli Type-59 tankı olduğunu ve tankın atış tatbikatı sırasında patladığını aktardı. Bangladeş Ordusunun resmi açıklamasında ise tankın modeline ilişkin bilgi yer almadı.

BİR SUBAY AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan subayın ileri tedavi için helikopterle başkent Dakka'daki Combined Military Hospital'a (CMH) sevk edildiği bildirildi. Hayatını kaybeden askerler ile yaralı subayın kimlikleri henüz açıklanmadı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bangladeş Ordusu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Patlamanın teknik arızadan, mühimmattan veya başka bir nedenden kaynaklandığına ilişkin şu ana kadar resmi bir tespit açıklanmadı.

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, tanktan atış yapılmasının hemen ardından şiddetli bir patlama yaşandığı ve tankın üzerindeki bir askerin havaya savrulduğu görülüyor. Ancak görüntünün gerçekliği bağımsız olarak doğrulanmış değil. The Statesman da görüntü için aynı doğrulama uyarısını yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu yeni kendi kendini imha eden israil tanker modeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alacaklardı, hesap değişti! İşte nedeni
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Kamerun'da akıllara durgunluk veren olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı

Kamerun'da akıl almaz olay! 1 polis öldürüldü, 6 öğretmen kaçırıldı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi

Okan Buruk'tan Portekizlileri güldürmeyen espri