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Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı Haber Videosunu İzle
Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı
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Geride bıraktığımız hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Halil Umut Meler’e Süper Lig’in 5. haftasında görev verilmedi.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

HALİL UMUT MELER'E GÖREV VERİLMEDİ

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler, verdiği ve vermediği kararlarla tartışma yaratmıştı. Deneyimli hakeme Süper Lig’in 5. haftasında görev verilmedi.

GÖREV ALACAK HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Cihan Aydın

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe : Mehmet Türkmen

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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