Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı
Geride bıraktığımız hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Halil Umut Meler’e Süper Lig’in 5. haftasında görev verilmedi.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
HALİL UMUT MELER'E GÖREV VERİLMEDİ
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler, verdiği ve vermediği kararlarla tartışma yaratmıştı. Deneyimli hakeme Süper Lig’in 5. haftasında görev verilmedi.
GÖREV ALACAK HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ozan Ergün
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Cihan Aydın
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe : Mehmet Türkmen