YEMEKTEYİZ Havva Sarısoy kimdir? #128105 Yemekteyiz 2 Mayıs 2024 günü yarışmacısı Havva kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz yarışmacısı Havva hanımın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ayrıca Havva Sarısoy'un kaç puan aldığı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. YEMEKTEYİZ Havva Sarısoy kimdir? Yemekteyiz 2 Mayıs 2024 günü yarışmacısı Havva kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HAVVA SARISOY KİMDİR?

58 yaşında, 3 çocuk annesidir. Aslen Trabzonlu'dur. 36 yıllık evli olan Havva Sarısoy, rakiplerine meydan okuyor. Hamur işlerinde iddialı olan Havva hanım 75.000 TL'lik ödülle köy evini restore etmek istiyor.

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Zuhal Topalla Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.