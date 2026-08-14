Yayıncılık ve Medya Dünyası BROADCASTEX 2026’da İstanbul’da Buluşacak!

Expotime Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek BROADCASTEX 2026 – Radyo & Televizyon, Dijital Yayıncılık Ekipmanları, Film Prodüksiyon, Fotoğraf ve Kamera Teknolojileri Fuarı, sektörün önde gelen firmalarını, profesyonellerini ve karar vericilerini dört gün boyunca İstanbul’da buluşturacak.

Yayıncılık teknolojilerinden film prodüksiyonuna, fotoğraf ve görüntüleme dünyasından yeni nesil medya teknolojilerine uzanan geniş bir sektör kitlesini bir araya getirecek organizasyonun, Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyadan gelecek profesyoneller için de önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

“Sektörün Uzun Zamandır İhtiyaç Duyduğu Buluşmayı Gerçekleştiriyoruz”

BROADCASTEX 2026 hakkında değerlendirmelerde bulunan Expotime Fuarcılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Serkan Pul, Türkiye’nin yayıncılık ve medya teknolojileri alanında güçlü bir sektör altyapısına sahip olduğuna dikkat çekti.

Pul, organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de yayıncılık, medya, prodüksiyon, fotoğraf ve görüntü teknolojileri alanında çok güçlü firmalarımız ve markalarımız var. Ancak sektörümüzün uzun zamandır tüm paydaşlarıyla bir araya gelebileceği kapsamlı bir ihtisas fuarına ihtiyaç duyduğunu görüyorduk. BROADCASTEX’i bu ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirdik. Hedefimiz sadece dört gün süren bir fuar düzenlemek değil; sektörün her yıl İstanbul’da buluşacağı güçlü ve sürdürülebilir bir platform oluşturmak.”

BROADCASTEX’in yalnızca Türkiye pazarına yönelik bir organizasyon olmadığını vurgulayan Pul, İstanbul’un bölgesel konumuna da dikkat çekti:

“İstanbul’un çok önemli bir avantajı var. Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya gibi büyük pazarlara çok yakın bir noktadayız. Bu nedenle BROADCASTEX’i yalnızca Türkiye’nin değil, yakın coğrafyanın da önemli sektörel buluşmalarından biri haline getirmek istiyoruz. Katılımcılarımızın burada yeni müşterilerle tanışması, yeni pazarlara ulaşması ve somut ticari bağlantılar kurması bizim için çok önemli.”

25 Binin Üzerinde Profesyonel Ziyaretçi Hedefleniyor

BROADCASTEX 2026 için Türkiye genelinde meslek odaları, sektör dernekleri, üniversiteler, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ziyaretçi çalışmaları yürütülüyor. Aynı zamanda farklı ülkelerden sektör profesyonellerinin İstanbul’a getirilmesine yönelik uluslararası çalışmalar da devam ediyor.

Organizasyonda 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Ziyaretçi sayısından çok ziyaretçi niteliğine önem verdiklerini belirten Serkan Pul, şöyle devam etti:

“Bizim için bir fuarın başarısı yalnızca kaç kişinin kapıdan girdiğiyle ölçülmez. Önemli olan doğru ziyaretçiyi doğru firmayla buluşturmak ve bu görüşmelerin ticarete dönüşmesini sağlamaktır. Bu nedenle ziyaretçi çalışmalarımızı çok geniş bir alanda ve hedefli şekilde yürütüyoruz. BROADCASTEX’in daha ilk yılından sektörün takvimine girmesini ve önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte büyüyen bir marka haline gelmesini hedefliyoruz.”

Fuar kapsamında sektör profesyonellerinin yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümleri, akademisyenler ve geleceğin medya profesyonelleri de organizasyonda yer alacak. Dört gün boyunca gerçekleştirilecek konferanslar, paneller ve workshoplarla sektörün teknolojik dönüşümü ve geleceği de ele alınacak.

BROADCASTEX 2026, 22–25 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sektör profesyonellerini bir araya getirecek.