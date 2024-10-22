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Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?
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Yavuz Ağıralioğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun yaşı, nereli olduğu ve hayatı hakkında bilgiler bu haberde yer alıyor. Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yavuz Ağıralioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Siyasi kariyerine 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde adım atan Ağıralioğlu, 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YAVUZ AĞIRLİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995- 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır. Hâlen Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

27. Dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı olmuştur. 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir. 2024 yerel seçimlerinden sonra parti kuracağını açıkladı.

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