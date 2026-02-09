Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ardından ailesinin yaşadığı derin acı, paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Minguzzi'nin annesi Yasemin'e ait olduğu belirtilen kare, olaydan 1 yıl sonra kamuoyuna yansıdı.

TEYZESİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Ayşenur Afyon, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Afyon, paylaşımında fotoğrafın 8 Şubat 2025 gecesine ait olduğunu belirterek, bu anın organ bağışı yapılamayacağı bilgisinin gelmesinden yalnızca iki saat önce çekildiğini aktardı.

"BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞI O GECE"

Ayşenur Afyon, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 patates 1 yudum ayran. Zor yedirdim. 8 Şubat gecesinden bu fotoğraf. Organ bağışını yapamayacağımızın haberi gelmeden 2 saat önce. Bir daha Yasemin'in asla eskisi gibi olamayacağı o gece. Hiç uğruna kaybetti oğlunu Yasemin, 'şımarıklık yapıyor' dediler."

Yasemin Minguzzi, oğlu için düzenlenen mevlit programında böyle görüntülendi.

ACIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Paylaşılan fotoğraf ve yapılan açıklama, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü sonrası annesinin yaşadığı tarifsiz acıyı ve ailenin içinde bulunduğu ruh halini gözler önüne serdi.