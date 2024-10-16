Üye Girişi
Haberler

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın okullar tatil mi ve 17 Ekim Perşembe günü okullar açık mı, kapalı mı sorularına yanıt aranıyor. Merkez üssü Malatya olan 5.9 şiddetinde meydana gelen depremde okullara ara verildi. Okullar hangi illerde tatil ve yarın okul var mı sorularına yanıt aranıyor. 16-17 Ekim okullar tatil mi ve okullar ne zaman açılacak soruları sık sık araştırılıyor. Peki, 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?

Malatya'da meydana gelen depremin ardından öğrenciler, "Okullar tatil mi?" sorusunu merak etmeye başladı. Valiliklerden gelen açıklamalarla, Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edildiği duyuruldu. Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, öğrenciler 17 Ekim'de de tatilin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak, okulların yarınki durumu hakkında valiliklerden henüz bir açıklama yapılmamış durumda.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle toplam 4 binada hasar oluştu, Elazığ'daki bir binada bulunan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 3 bölgeyi sallayan depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğunu açıkladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Malatya Eğitim Deprem Tatil Yaşam AFAD

Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne? Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli olayı ne, ne dediler (TEŞEKKÜR)? Çarşamba hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.