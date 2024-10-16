YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?

Malatya'da meydana gelen depremin ardından öğrenciler, "Okullar tatil mi?" sorusunu merak etmeye başladı. Valiliklerden gelen açıklamalarla, Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edildiği duyuruldu. Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, öğrenciler 17 Ekim'de de tatilin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak, okulların yarınki durumu hakkında valiliklerden henüz bir açıklama yapılmamış durumda.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle toplam 4 binada hasar oluştu, Elazığ'daki bir binada bulunan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 3 bölgeyi sallayan depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğunu açıkladı.