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Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak?

Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak?
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Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü ve İstanbul'da yarın okullar saat kapanacağı merak ediliyor. İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle okullar hakkında açıklamada bulundu. Peki, İstanbul'da yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü, saat kaçta kapanıyor?

İstanbul'da yarın okullar saat kaça kadar açık ve 31 Aralık Salı günü okullar yarım gün mü soruları gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesi trafik ve güvenlik gerekçesiyle okulların yarın saat kaçta kapanacağını açıkladı. İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? Detaylar haberimizdedir…

YARIN (31 ARALIK) OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesinde trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle okulların 31 Aralık Salı günü saat 16.00'da kapanacağını duyurdu. Resmi açıklamada, tüm resmi ve özel okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim faaliyetlerini belirtilen saatte tamamlayacağı ifade edildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi için çeşitli önlemler alarak İstanbulluların güven ve huzur içinde yeni yıla girmesini hedefliyor. Toplu taşıma araçları için ek seferler planlandı.

Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak?

Toplu Taşıma Düzenlemeleri:

  • İETT, yılbaşı gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek.
  • Metrobüs hattında toplam 221 ek sefer yapılacak.
  • Metro hatları 24 saat hizmet verecek.

1 Ocak'ta İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Ayrıca, tramvay, füniküler ve şehir hatları vapurlarında yoğunluğa göre ek seferler düzenlenecek.

Yılbaşı gecesi zabıta ekipleri vardiya usulüyle çalışarak tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz reklamlar ve seyyar satıcılara karşı denetimler gerçekleştirecek. Ayrıca, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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