Yargı full HD bölüm izle! Yargı 34. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı dizisi sezon finali olan 34. Bölümde Ceylin ve Ilgaz tekrar evleniyor! 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 34. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 34. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 34. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 34. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 34. Bölümde neler yaşandı? Yargı 34. Bölüm full izle! Yargı dizisi 34. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de! Yargı'nın sezon finalinde neler oldu?

Yargı dizisinde yayınlanan 34. Bölümü olan sezon finalinde Ceylin, Ilgaz'ı öldürme suçuyla gözaltına alınıyor!

Aylardır heyecan dolu bir hikayeyi ekranlara taşıyan Yargı'nın sezon finali seyirciyle buluştu. Ilgaz ve Ceylin'in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finali heyecanı ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi. Finalde ise Ceylin'in itirafı, izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.

YARGI 34. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla