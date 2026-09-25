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Akhisar'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen 30 yaşındaki kadın hastanede öldü

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Akhisar'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen 30 yaşındaki kadın hastanede öldü
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.E.'nin eşini bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralanan Hasret E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 30 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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