YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ FRAGMAN! #127916 Yalı Çapkını 73. bölüm fragman CANLI İZLE!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali fragmanı sonunda yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı bu dizi, 73. bölümde sezon finali yapacak. Yeni tanıtımda, Seyran'ın Ferit'e yönelik "Benim tanıdığım Ferit gibi görünmüyorsun" sözleri ve Halis Korhan'ın torunu için aldığı kararlar ön plana çıktı. YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ FRAGMAN! Yalı Çapkını 73. bölüm fragman CANLI İZLE! İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın ölümü, Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Ancak gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ FRAGMAN

Star TV ekranlarında büyük bir beğeniyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yeni bölümü, 7 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak!

Yalı Çapkını sezon finali fragman izlemek için tıklayın