Yalı Çapkını dizisi televizyon ekranlarında büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyorken Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ne, Yalı Çapkını gerçekte kim, özeti merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kime ait, hangi aile? İşte detaylar...

Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını dizisi televizyon ekranlarında büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyorken Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ne, Yalı Çapkını gerçekte kim, özeti merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, kime ait, hangi aile? İşte detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgilerin paylaşılmasının etik olmaması nedeniyle paylaşılmıyor.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU