YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 7 Şubat yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 94. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım'ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat'in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit'in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna'nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran'ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit'in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.

YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 90. bölümün sonrasında seyirciler 94. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 94. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını fragmanı takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.