Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sinop Belediye Başkan adayı ise Yakup Üçüncüoğlu oldu. Vatandaşlar, Yakup Üçüncüoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kaç yaşında, nereli?

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?