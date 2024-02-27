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Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

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Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti'nin yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkan adayı olan Yakup Üçüncüoğlu'nun biyografisi açıklandı. 1967 Sinop doğumlu Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sinop Belediye Başkan adayı ise Yakup Üçüncüoğlu oldu. Vatandaşlar, Yakup Üçüncüoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kaç yaşında, nereli?

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

  • Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.
  • Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.
  • AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.
  • Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Yakup Üçüncüoğlu AK Parti Sinop Gündem Politika Haberler

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