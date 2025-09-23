Yahşihan Belediyesi'nde taşlar yerinden oynadı… Üç dönemdir halkın desteğiyle belediye başkanlığı koltuğunda oturan Ahmet Sungur, 2025 yılında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Üstelik bu karar, sadece siyasi bir hamle değil; ciddi bir suçlama ve devam eden adli soruşturmanın bir parçası. Peki, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur kimdir? Ahmet Sungur neden görevden uzaklaştırıldı? İşte, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırılmasına dair tüm detaylar...

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR KİMDİR?

Ahmet Sungur, 1971 yılında Kırıkkale ilinin Yahşihan ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Yahşihan'da başlayan Sungur, ilk ve ortaokul eğitimini burada, lise eğitimini ise Kırıkkale merkezde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümünde tamamlayan Sungur, teknik bilgiye dayalı bir mesleki altyapıya sahiptir.

Kariyerine 1989 yılında Yahşihan Belediyesinde memur olarak başlamış; Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar boyunca kamuda edindiği tecrübeyle birlikte yerel yönetime adım atan Sungur, ilk kez 2009 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Halkın güvenini kazanarak 2014 ve 2024 yıllarında yeniden seçilmiş, Yahşihan halkı tarafından üç kez belediye başkanı olarak görevlendirilmiştir.

AHMET SUNGUR KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Ahmet Sungur, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Gerek teknik meslek eğitimi gerekse uzun yıllar kamu hizmetinde edindiği deneyim ile yerel yönetimlerde aktif bir figür haline gelmiştir.

AHMET SUNGUR NERELİ?

Ahmet Sungur, doğma büyüme Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindendir. Eğitim ve iş hayatının önemli bir bölümünü memleketinde geçiren Sungur, bölge halkı tarafından tanınan ve bilinen bir isimdir. Yerel yönetim alanındaki çalışmaları da büyük ölçüde Yahşihan merkezlidir.

AHMET SUNGUR HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Sungur, siyasi kariyerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında sürdürmüştür. 2009, 2014 ve 2024 yıllarındaki yerel seçimlere AK Parti adayı olarak katılmış ve üç kez Yahşihan Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ancak 2025 yılında hakkında başlatılan adli soruşturma nedeniyle AK Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Sungur'un partideki geleceğini de doğrudan etkilemektedir.

AHMET SUNGUR GÖREVDEN Mİ UZAKLAŞTIRILDI?

Evet, Ahmet Sungur, 2025 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Bu karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alınmıştır.

Uygulanan tedbir kararının amacı, adli sürecin sağlıklı işlemesi ve soruşturmanın selameti açısından görevde bulunmasının doğurabileceği olası risklerin ortadan kaldırılmasıdır.

AHMET SUNGUR NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırılmasının temel nedeni, hakkında başlatılan "icbar yoluyla irtikap" suçlamasıdır. Bu suçlama kapsamında Ahmet Sungur'un kamu gücünü kötüye kullanarak menfaat sağladığı iddia edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şu gelişmeler yaşanmıştır:

Yahşihan Belediyesinde yürütülen soruşturmada Ahmet Sungur'un yanı sıra belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve bazı belediye çalışanları da gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslar, savcılığa sevk edilmiş ve yapılan sorgulamanın ardından bazı isimler tutuklanmıştır.

Ahmet Sungur da aynı kapsamda tutuklanmış ve adli süreç başlatılmıştır.

İçişleri Bakanlığı, yürütülen adli süreç dolayısıyla görevden geçici olarak uzaklaştırma kararı almıştır.

Bu gelişmeler hem siyasi hem de yerel yönetim açısından kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Belediyede usulsüzlük ve rüşvet iddiaları çerçevesinde yapılan soruşturma hâlen devam etmektedir.