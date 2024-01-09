Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, izleyicilerin merak konusu oldu. Yabani CANLI izle! FOX TV Yabani 17.bölüm CANLI izleme linki!

YABANİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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YABANİ 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşananları bir türlü sindiremeyen Alaz, kullandığı hapın da etkisiyle yaşanan her şeyin öfkesini Yaman ve Rüya'dan çıkarır. Bu öfke araba kazasına sebep olur. Yaşanan kazanın ardından hala kendinde olmayan Alaz; Yaman ve Rüya'yı öylece orada bırakıp kendini Asi'nin yanında bulur. Asi, Alaz ile geçirdiği gecenin ardından hem suçluluk hem pişmanlık duyarken Alaz'a cezasını kesmeye kararlıdır.

Yılın ilk günü Soysalanlar için endişeli başlar çünkü oğulları Yaman ve Alaz'dan haber yoktur, diğer yandan Metin ve Şebnem de Rüya'nın yokluğunu fark ederler. Neslihan ve Güven Yaman'a ulaştıklarında kazayı öğrenirler. Yaman, Neslihan ve Güven'in yönlendirmesiyle Rüya'nın hayatını kurtarırken her zaman ki gibi kendisindeki kaza etkisinin farkında değildir. Yaman, Neslihan ve Güven oraya geldiğinde yaşadığı beyin sarsıntısıyla yere yığılır. Serhan da Alaz'a ulaştığında, suçluluk duygusunun altında ezilmiş halde bulur. Serhan oğlu Alaz'ı, kabullenmediği Yaman Ali uğruna yem etmemeye kararlıdır.

Yaman Ali ve Rüya'nın kaza yapmasına sebep olan kişinin Alaz olduğu bilgisi sadece Alaz, Serhan ve ikisinin de tahmin etmediği kişi Yaman'da vardır. Yaman Ali uyanana dek Alaz'a dair tüm şüpheleri ortadan kaldıran Serhan'ın bilmediği şey ise Yaman Ali'de bu bilginin oluşudur. Üstüne uyandıktan sonra Serhan'ın bu işin içinde olduğunu öğrenen Yaman, Serhan ve Alaz'ı dört bir yandan sıkıştıracak bir plan yapar. Bu planda ona destek olan Cesur'un içini yiyen gerçek ise o hapı Alaz'a kendi elleriyle satmış olması yanı sıra Asi ve Alaz'ın geçirdiği geceden haberdardır. Cesur'un içindeki Alaz öfkesini besleyecek olan bu plana dahil olur. Kurulan plan Serhan'ın gerçek yüzünü Soysalanlara göstermek üzerine iken Yaman Ali'ye kimler destek olacak? Bu plan ne derece etkili olabilecektir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman kardeşi Umut'un cenazesinden sonra ailesi bildiği Soysalanlar ile eve döndüğünde Alaz herkesi şaşırtacak bir gerçekle onları karşılar. Bu gerçek Yaman Ali'nin babasının doktor Güven Aydın olduğudur. Tek sarsılan Yaman Ali olmayacaktır aynı zamanda Soysalanların yapı taşları teker teker yerinden oynar şekilde sarsılır. Bu yapı taşları sallanırken mağdur baba ve eşi oynayan Serhan'ı Metin'in artık Şebnem ve kızı Rüya'nın yanından ayrılmayacak olduğu gerçeği sıkıştırır.

Rüya ise yıllar sonra evine dönen babası Metin ve annesi Şebnem'in ne yaptığını anlamaya çalışsa da Metin kızının gönlünü kazanmaya kararlıdır. Şebnem, Metin'i her ne kadar yıldırmaya çalışsa da kızını geri kazanma motivasyonu Metin'i yıldırmayacaktır.

Yaman'ın babası Güven Aydın, gerçeği ağızdan ağıza tüm herkese geçerken bu gerçek Neslihan'ıyıllarca bu sırı saklamış yalancı bir anne konumuna sokar. Özellikle de Alaz ve Çağla bu duruma oldukça öfkelenir. Zaten yas duygusu vücudunun her zerresini acıtırken bir de bu gerçekle sarsılan Yaman Ali ortadan kaybolur. Yaman Ali'yi bulan yine pusulası Rüya olacaktır. Bütün bu olanlardan sonra kendini hiçbir yere ait hissedemeyen Yaman Ali kardeşleri Asi ve Cesur'un yanına döner.

Yılbaşı gelip çatar; Ece Umut'un kalbiyle iyileşmenin burukluğunu yaşarken evine döner ve Soysalanlar biraz da olsa normalleşirken, Yaman dakardeşleri Cesur ve Asi ve eski mahallesinde yaşamaya devam eder. Bütün olanlardan şişen ve bunları sindiremeyen bir Alaz görürüz. Peki Alaz bu haliyle ne derece ileriye gidebilecek? Bu gerçekleri sindirememişlik duygusunun cezasını kim çekecektir?