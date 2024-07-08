Winner ceket nedir? Winner ceket neden gündemde? Kimler winner ceket giydi?

Winner ceket nedir, neden popüler oldu? Winner ceket anlamı ne? Winner ceket 20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan AK Parti ile özdeşleşen bir kıyafet olarak biliniyor. Peki winner ceketi kimler giyiyor? Winner ceket hakkında detaylar haberimizde…

WINNER CEKET NEDİR?

20 yılı aşkın süredir AK Parti'nin iktidarda olduğu Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti liderlerinin seçim dönemlerinde sıkça giydiği mavi kareli cekete, "Winner Ceketi" ismi verildi. Erdoğan'ın ve partinin seçimlerde elde ettiği başarılarla özdeşleşen bu ceket, kazandıran anlamına geldiği için "winner" ismini aldı.

WİNNER CEKETİ KİMLER GİYDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikaste kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı geçen gün ki görüşmede bu ceketi giymişti. Daha sonra konu ile ilgili konuşan Özel "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?" demişti.

Bu olaydan kısa bir süre sonra ise ceketi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi. Edirne'de gerçekleşen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde görülen İmamoğlu, üzerinde giydiği "Winner Ceketi" ile gündem olmayı başardı.