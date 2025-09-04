WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilmiyor?

Avrupa ve Türkiye'de Google servislerine erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, Google Arama, YouTube ve Gmail gibi popüler platformlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp uygulamasında da bağlantı sorunları yaşandığı yönünde endişeler bulunuyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve çözüm süreci merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları şu anda herhangi bir erişim sorunu ile karşılaşmamaktadır. Mesajlaşma, arama ve diğer tüm hizmetler sorunsuz şekilde çalışmakta ve mesajlar hızlıca iletilmektedir. Popüler internet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe tarafından yapılan son kontrollerde, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti veya erişim problemi olmadığı doğrulanmıştır.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Kullanıcılar, uygulamalarını normal şekilde kullanmaya devam edebilirler. Yetkililer tarafından da şu ana kadar herhangi bir teknik aksaklık veya hizmet kesintisi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, WhatsApp ile ilgili oluşan herhangi bir bağlantı veya erişim sorunu genellikle yerel internet sağlayıcılarından veya cihaz kaynaklı olabilir.

İNTERNETE NEDEN GİRİLMİYOR?

Google'ın birçok servisi, bugün sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar tarafından erişim problemleriyle karşılaştı. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlarda kesintiler yaşandı. Türkiye ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde Google hizmetlerine erişim geçici olarak durdu. Kullanıcılar sosyal medyada yaşanan bu aksaklıkları geniş çapta paylaştı.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren erişim kesintisi nedeniyle kullanıcılar büyük ölçüde etkilendi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer önemli hizmetlere erişim sağlanamaması, sosyal medyada "Google mı çöktü?" gibi soruların artmasına neden oldu. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun kısa zamanda giderildi ve şu an Google servislerine sorunsuz şekilde erişim sağlanabiliyor. Kullanıcılar tüm platformlarda normal kullanım deneyimine döndü.