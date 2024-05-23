Üye Girişi
Haberler

WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WhatsApp, kullanıcıların metin mesajları, sesli mesajlar, sesli ve video aramalar yapmasına, resimler, belgeler, konumlar ve diğer medyayı paylaşmasına olanak tanıyan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Akıllı telefonlar için kullanılabilir ve masaüstü bilgisayarlar için bir web sürümü de bulunmaktadır. WhatsApp, kullanıcıların iletişim kurmasını sağlayan popüler bir platformdur ve sürekli güncellenmektedir.

WhatsApp'ta gönderilen mesajları geri alma işlemi, mesajı gönderdikten sonra sınırlı bir süre içinde yapılabilir. Belli adımları takip ettiğinizde, WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajı geri alabilirsiniz. Ancak mesajı geri alma süresi sınırlıdır ve alıcı tarafından görülmeden önce bu işlemi yapmak gerekir. Alıcı mesajı gördükten sonra, geri alma işlemi artık geçersiz olacaktır.

WHATSAPP'TA BENDEN SİLİNEN MESAJI GERİ GETİRME

"Benim İçin Sil" özelliğine yeni bir çözüm geliyor. Bu eylem artık geri alınabilir. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, kullanıcıları için yeni bir özellik tanıttı. WhatsApp yeni özelliği kullanıcılara gönderdiği bir mesajla duyurdu: "Hiç herkesten silmek istediğiniz bir mesajı yanlışlıkla sadece kendiniz için sildiğiniz oldu mu? Artık kullanıcılar yalnızca yanlışlıkla sildikleri mesajları geri alabilecek, başkaları için silemeyecek.

WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

Öncelikle "Benim için sil" butonuna tıklayın ve sildiğiniz mesajın üzerine gelin.

WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

Sildiğiniz mesajın yanında "Geri Al" sekmesi görünecektir.

WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

"Geri Al" sekmesine basın.

WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

Böylece kendinizden sildiğiniz mesajı geri alabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Whatsapp Gündem Teknoloji Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title