WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor: 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek

WhatsApp'ta gönderilen mesajları geri alma işlemi, mesajı gönderdikten sonra sınırlı bir süre içinde yapılabilir. Belli adımları takip ettiğinizde, WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajı geri alabilirsiniz. Ancak mesajı geri alma süresi sınırlıdır ve alıcı tarafından görülmeden önce bu işlemi yapmak gerekir. Alıcı mesajı gördükten sonra, geri alma işlemi artık geçersiz olacaktır.

WHATSAPP'TA BENDEN SİLİNEN MESAJI GERİ GETİRME

"Benim İçin Sil" özelliğine yeni bir çözüm geliyor. Bu eylem artık geri alınabilir. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, kullanıcıları için yeni bir özellik tanıttı. WhatsApp yeni özelliği kullanıcılara gönderdiği bir mesajla duyurdu: "Hiç herkesten silmek istediğiniz bir mesajı yanlışlıkla sadece kendiniz için sildiğiniz oldu mu? Artık kullanıcılar yalnızca yanlışlıkla sildikleri mesajları geri alabilecek, başkaları için silemeyecek.

Öncelikle "Benim için sil" butonuna tıklayın ve sildiğiniz mesajın üzerine gelin.

Sildiğiniz mesajın yanında "Geri Al" sekmesi görünecektir.

"Geri Al" sekmesine basın.

Böylece kendinizden sildiğiniz mesajı geri alabilirsiniz.