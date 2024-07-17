Wattpad neden kapatıldı? Wattpad'e erişim engeli mi getirildi, neden girilmiyor?
Wattpad'e erişim engeli mi getirildi? Wattpad'e neden girilmiyor? Popüler hikaye paylaşım platformu Wattpad'e erişim engeli getirildiği iddiaları gündeme geliyor. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 12 Temmuz 2024 tarihli kararıyla popüler hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad'e erişim kapatıldı.
Wattpad'e türkiye'de erişim engeli getirildi. Wattpad kullanıcıları neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmadı. Peki, Wattpad'e erişim engeli mi getirildi? Wattpad'e neden girilmiyor?
WATTPAD'E ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?
İfade Özgürlüğü Derneği'nin yürüttüğü Engelli Web'in sitesinde belirtilene göre yazarların hikayelerini yayınlayıp okuyucuların bunları keşfedip okuyabildiği çevrimiçi platform Wattpad'e erişim engeli geldi.
WATTPAD'E NEDEN GİRİLMİYOR?
Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nden gelen 12 Temmuz 2024 tarihli kararın gerekçesi ise belirtilmedi.