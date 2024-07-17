Wattpad neden kapatıldı? Wattpad'e erişim engeli mi getirildi, neden girilmiyor?

Wattpad'e türkiye'de erişim engeli getirildi. Wattpad kullanıcıları neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmadı. Peki, Wattpad'e erişim engeli mi getirildi? Wattpad'e neden girilmiyor?

WATTPAD'E ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

İfade Özgürlüğü Derneği'nin yürüttüğü Engelli Web'in sitesinde belirtilene göre yazarların hikayelerini yayınlayıp okuyucuların bunları keşfedip okuyabildiği çevrimiçi platform Wattpad'e erişim engeli geldi.

WATTPAD'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nden gelen 12 Temmuz 2024 tarihli kararın gerekçesi ise belirtilmedi.