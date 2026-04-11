İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ile Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Ev sahibi RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikada Eldor Shomurodov, 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KABUSU SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 47 puana yükseldi. Küme düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılardaki ikinci döneminde ligde oynadığı 5 maçta dördüncü kez kaybetti. Ligde 9 haftadır kazanamayan başkent ekibi, genç hoca yönetiminde 5 maçta da gol atamadı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor ile deplasmanında karşılaşacak. Gençlerbirliği, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.