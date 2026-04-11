Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Brezilya’nın Maceió kentinde bir sitenin spor sahasında yaşanan olay, izleyenleri dehşete düşürdü. Elektrik akımına kapılan bir genç, ölümle burun buruna geldi.

SAHADA ANİDEN AKIMA KAPILDI

Spor sahasında bulunduğu sırada elektrik akımına kapılan genç, bir anda yere yığıldı. O anlar çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞI SON ANDA KURTARDI

Gencin yanında bulunan arkadaşı, büyük bir panikle müdahale ederek onu akımdan kurtarmayı başardı. Yaşananlar, olayın vahametini gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Korku dolu anların yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenler yaşanan olay karşısında büyük endişe yaşadı.