Volkan Uçak kimdir? Psikolog Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

Volkan Uçak kimdir? Psikolog Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde sosyal medyada ve haber platformlarında en çok konuşulan isimlerden biri olan Volkan Uçak, "sahte diploma iddiası" ve "psikolog kimliğiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla gündeme geliyor. Bu olayların ardından "Volkan Uçak kimdir?" sorusu geniş kitleler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kendini psikolog, eğitmen ve hipnoz terapisti olarak tanıtan Volkan Uçak, birçok televizyon programına konuk olmuş ve "bilinçaltı temizliği" seanslarıyla tanınmıştı. Ancak hakkındaki belgelerin incelenmesiyle sahtecilik şüphesi ortaya çıktı ve Uçak hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Volkan Uçak kimdir? Gerçekten psikolog mu, diploması geçerli mi ve şu an hangi hukuki süreçle karşı karşıya? İşte merak edilen tüm detaylar…

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Volkan Uçak, sosyal medya ve televizyon programlarında kendisini "klinik psikolog" ve "hipnoz uzmanı" olarak tanıttı. "Mind Renew" adını verdiği bilinçaltı temizleme yöntemiyle yüzlerce kişiye yüksek ücretli seanslar düzenledi. Ancak kamuoyunun dikkatini çeken en önemli konu, resmî kurumlarca yapılan incelemeler sonucunda Uçak'ın akademik belgelerinin geçersiz çıkması oldu.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından yapılan araştırmalara göre, Volkan Uçak'ın iddia ettiği Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomaları kayıtlarda yer almıyor. Yani Volkan Uçak'ın eğitim geçmişi sahte belgelerle oluşturulmuş olabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan "Fenerbahçe" ifadesi taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.