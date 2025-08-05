Volkan Uçak kimdir? Psikolog Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

Kendini psikolog, eğitmen ve hipnoz terapisti olarak tanıtan Volkan Uçak, birçok televizyon programına konuk olmuş ve "bilinçaltı temizliği" seanslarıyla tanınmıştı. Ancak hakkındaki belgelerin incelenmesiyle sahtecilik şüphesi ortaya çıktı ve Uçak hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Volkan Uçak kimdir? Gerçekten psikolog mu, diploması geçerli mi ve şu an hangi hukuki süreçle karşı karşıya? İşte merak edilen tüm detaylar…

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Volkan Uçak, sosyal medya ve televizyon programlarında kendisini "klinik psikolog" ve "hipnoz uzmanı" olarak tanıttı. "Mind Renew" adını verdiği bilinçaltı temizleme yöntemiyle yüzlerce kişiye yüksek ücretli seanslar düzenledi. Ancak kamuoyunun dikkatini çeken en önemli konu, resmî kurumlarca yapılan incelemeler sonucunda Uçak'ın akademik belgelerinin geçersiz çıkması oldu.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından yapılan araştırmalara göre, Volkan Uçak'ın iddia ettiği Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomaları kayıtlarda yer almıyor. Yani Volkan Uçak'ın eğitim geçmişi sahte belgelerle oluşturulmuş olabilir.