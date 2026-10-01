Versuni, Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin kahve ritüellerine ışık tutuyor

Versuni, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü Philips Café Aromis’in espresso’dan Cold Brew’e uzanan sıcak ve soğuk kahve seçenekleriyle kutluyor. Philips Home Report 2026 araştırmasına göre Türkiye’de kahve hazırlayanların yüzde 74’ü, iki üç yıl öncesine kıyasla kahvesini daha sık evde yapıyor.

Versuni, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde Philips Home Report 2026’nın Türkiye sonuçlarıyla evdeki kahve alışkanlıklarına yakından bakıyor. Araştırma, kahvenin günün farklı saatlerinde içildiğini, dinlenme ve paylaşma anlarında da yer bulduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 55’i kahveyi akşam dinlenirken içiyor. Yüzde 72’si ise kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendiriyor. Bu oran, araştırmanın yapıldığı 12 ülkenin ortalamasında yüzde 61. Türkiye’de en sık belirtilen çağrışımlar arasında rahatlık ve sıcaklık (yüzde 44) ile yoğun bir günün içindeki sakin bir an (yüzde 39) bulunuyor.

PAYLAŞINCA EV HİSSİ GÜÇLENİYOR

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 61’i, birlikte kahve veya çay içmeyi evlerini yuva gibi hissettiren alışkanlıklar arasında sayıyor. Küresel ortalama ise yüzde 41. İyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söyleyenlerin oranı da Türkiye’de yüzde 80. Kahve, evde kendimize ayırdığımız zaman kadar misafire gösterdiğimiz özenin de bir parçası.

CAFÉ AROMIS İLE EVİN KAHVE MENÜSÜ GENİŞLİYOR

Evde hazırlanan kahveler de çeşitleniyor. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 53’ü evinde Türk kahvesi, yüzde 40’ı latte, yüzde 33’ü filtre kahve ve yüzde 31’i soğuk kahve hazırladığını söylüyor. Geleneksel kahve alışkanlıkları sürerken sütlü ve soğuk seçenekler de evlerin kahve menüsünde yer buluyor.

Philips Café Aromis 8000 Serisi, taze çekirdekten espresso, cappuccino, Cold Brew ve Coldpresso dahil 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek hazırlıyor. Kahvenin yoğunluğu ve miktarı kişisel tercihlere göre ayarlanabiliyor. Barista Assistant bu tercihleri öğrenip kaydederken sekiz kullanıcı profili, evdeki herkesin favori ayarına dönmesini kolaylaştırıyor. LatteGo Pro sistemi sıcak ve soğuk süt köpüğü hazırlıyor ve yaklaşık 10 saniyede durulanabiliyor.