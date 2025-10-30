Haberler

Veli Ağbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hangi partiden?

Veli Ağbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hangi partiden?
Güncelleme:
Veli Ağbaba, Türkiye'nin siyaset sahnesinde uzun yıllardır aktif rol oynayan, deneyimli ve dikkat çekici bir isim olarak öne çıkıyor. Malatya'nın Yazıhan ilçesinden çıkan Veli Ağbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hangi partiden? Detaylar haberimizde!

Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinden Veli Ağbaba, yıllara yayılan deneyimi ve aktif siyasi kariyeriyle tanınıyor. Malatya kökenli olan Ağbaba, yerel siyasetten başlayarak milletvekilliğine uzanan bir çizgide, özellikle insan hakları ve demokratik değerler alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Peki, Veli Ağbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hangi partiden? İşte detaylar...

VELİ AĞBABA KİMDİR?

Veli Ağbaba, Türkiye siyaset sahnesinde uzun yıllardır yer alan deneyimli bir isimdir. 1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde doğmuş; ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra 1985–1989 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde görev almış, gençlik ve öğrenci hareketlerine katılmıştır. Siyasi kariyeri ise yerel düzeyde başlayan ve ardından ulusal parlamentoya uzanan bir çizgi izlemiştir: İlk belediye meclis üyeliğinden başlayarak, daha sonra partisinin il başkanlığı, milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Veli Ağbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hangi partiden?

VELİ AĞBABA KAÇ YAŞINDA?

Veli Ağbaba 3 Nisan 1968 tarihinde doğmuştur. Bu tarihe göre, günümüzde (2025 yılı itibarıyla) 57 yaşındadır.

VELİ AĞBABA NERELİ?

Veli Ağbaba, Malatya iline bağlı Yazıhan ilçesinin Karaca köyünde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla memleketi Malatya'dır ve "Malatyalı" olarak tanımlanabilir.

VELİ AĞBABA HANGİ PARTİDEN?

Veli Ağbaba, politik kariyerinin büyük bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yürütmektedir. 1993 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) üyesi olarak siyasi yaşama adım atmış, daha sonra SHP'nin CHP ile bütünleşmesi süreciyle birlikte CHP'de aktif görev üstlenmiştir.

